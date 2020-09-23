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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı , resmi Twitter hesabında 'taşınabilir DM-5 ve DM-7'nin müjdesini verdi. Sistemlerin güvenlik güçlerinin kullanımında olduğunu belirtirten Savunma Sanayii Başkanı Demir, özelliklerini de açıkladı.

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Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerimizin kullanmaya başladığı yeni sistemi tanıttı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demirden Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR'DEN TAŞINABİLİR MÜHİMMAT SİSTEMLERİ MÜJDESİ

ÖZELLİKLERİ MEST ETTİ

Sistemin Mehmetçik'e sağlayacağı avantajları sıralayan Demir, "STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip." dedi.

Demir paylaşımlarını şu ifadelerle noktaladı;

Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR YENİ SİSTEMİ TANITTI

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