Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, güvenlik güçlerimizin kullanmaya başladığı yeni sistemi tanıttı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik'e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.

ÖZELLİKLERİ MEST ETTİ

Sistemin Mehmetçik'e sağlayacağı avantajları sıralayan Demir, "STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik'in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip." dedi.

Demir paylaşımlarını şu ifadelerle noktaladı;

Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.