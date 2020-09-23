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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı

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Giriş: 23.09.2020 21:33
Güncelleme:23.09.2020 21:39
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den Taşınabilir Mühimmat Sistemleri müjdesi
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