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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.