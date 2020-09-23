Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir yeni sistemi tanıttı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Savunma sanayiimiz, Mehmetçik’e sahada fark oluşturacak ürünler sunmaya devam ediyor. Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor." ifadelerine yer verdi.