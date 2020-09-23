23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Milli Eğitim Bakanı , Genel Başkanı 'ye yüz yüze eğitime ilişkin yaptığı paylaşım dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Bakan Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamasına Bahçeli'nin paylaşımını ekleyerek, "Eğitim alanında tüm dünyanın zorlu bir geçiş süreci yaşadığı şu günlerde öğrencilerimizin öğretmenlerimizle buluşmasına dair bu anlamlı mesajı için Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP LİDERİ BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli, mesajında, "Dilerim ki bütün öğrencilerimiz kısa süre içinde sınıflarına ve öğretmenlerine kavuşur. Kontrollü yüz yüze eğitim sürecinde okul yöneticilerimizin, öğretmenlerimizin, elbette sevgili çocuklarımızın büyük bir hassasiyet ve dikkat göstermeleri de yegane temennimdir. Üstün bir gayret gösteren Milli Eğitim Bakanımızı ve mesai arkadaşlarını hassaten kutluyor, başarılar diliyorum." ifadesine yer vermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Kemal Kılıçdaroğluna flaş yanıt MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA FLAŞ YANIT
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Kemal Kılıçdaroğluna flaş yanıt

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA