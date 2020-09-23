Umre ziyareti ne zaman başlayacak? Suudi Arabistan'dan flaş umre ziyareti açıklaması
Suudi Arabistan umre ziyareti ne zaman başlayacak? sorusuna açıklık getirdi. Koronavirüs nedeniyle 6 aydır durdurulan umre ziyaretleri hakkında açıklama yapan Suudi Arabistan, 4 Ekim Pazar gününden itibaren umre ziyaretlerine başlanabileceğini açıkladı.
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Suudi Arabistan korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.
Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu.
Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.