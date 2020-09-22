Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında önlemler alınmıştı. Haziran ayına kadar bazı mekanlar tedbir amaçlı kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte mekanlar yeniden faaliyete başladı. Vatandalar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Açıklama var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

MEKANLAR KAPANACAK MI?

Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.