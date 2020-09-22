Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Açıklama var mı?
Mekanlar kapanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak kararlar merakla bekleniyor. Günlük vaka sayılarının artması nedeniyle bazı kısıtlamaların yeniden gelebileceği söylentileri sonrasında yapılacak açıklamalar yakından takip ediliyor. Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunacak. Peki, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Açıklama var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Son dakika... Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ve Nisan aylarında vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında önlemler alınmıştı. Haziran ayına kadar bazı mekanlar tedbir amaçlı kapatılmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte mekanlar yeniden faaliyete başladı. Vatandalar yasakların yeniden gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Mekanlar kapanacak mı? Restoranlar, kafeler, berberler, düğün salonları kapanıyor mu? Açıklama var mı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MEKANLAR KAPANACAK MI?
Restoranlar, kafeler, berberler, spor salonları ve düğün salonları gibi mekanların yeniden kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00 gibi basın toplantısı düzenleyecek. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
KORONAVİRÜS AŞISINDA TARİHİ GÜN! TÜRKİYE'DE İLK DENEME YAPILDI
Çin'de geliştirilen ve Kovid-19 aşısının gönüllü uygulaması Brezilya ve Endonezya'da başlatıldı.
Faz 3 aşamasına Türkiye'de dahil edildi ve aşının ilk dozu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde sağlık çalışanlarına yapıldı.
Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Salgında her gün vaka rekoru kırılıyor. Birçok ülke ikinci dalga ve ikinci piklerle boğuşuyor. Salgında ölü sayısı 1 milyonu aşarken, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük olay olarak kayıtlara geçti.
Covid-19'u durdurmak için tüm ülkeler seferber olmuş durumda. Bilim insanları farklı laboratuvarlarda aynı amaç uğruna ter döküyor. Birçok aşı üzerinde çalışılıyor. Türkiye de, aşı çalışmalarına hem kendi araştırmaları ile hem de gönüllülük esası ile destek oluyor.
ÇİN'DE ÜRETİLEN AŞI TÜRKİYE'DE İLK KEZ DENENECEK
Vaka sayılarının arttığı günlerde umut veren bir haber daha geldi. Çin'de üretilen aşı Türkiye'de de bugün itibarıyla denenmeye başlanacak. Aşının ilk dozu bugün 1300'e yakın sağlık personelinde denendi. Sağlık personelleri verdikleri mücadeledeki kahramanlıklarını, aşıya gönüllü talip olarak da gösterdi.
İKİNCİ DOZ 14 GÜN SONRA
Koronavirüs aşısının ikinci dozu ise 14 gün sonra yine aynı kişilere uygulanacak. Alınan sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.
ARA VERİLECEK, GÖNÜLLÜLERDEN TALEP ALINACAK
Aşı yapılmasına kısa bir süre ara verilecek. Daha sonra ise başvurular alınarak tekrar aşılar yapılacak. 13 bin kronik hastanın aşılanması hedefleniyor.
CNN Türk'te yer alan habere göre; Sağlık Bakanlığı'nın imzaladığı protokoller çerçevesinde uygulanacak. Sağlık Bakanlığı aynı zamanda İngiltere, Almanya ve Rusya'daki çalışmalarla ilgili protokoller de imzalamıştı.
DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19 TESPİT EDİLEN KİŞİ SAYISI 29 MİLYON 753 BİNİ AŞTI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 939 bin 674 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı dünya genelinde 29 milyon 753 bin 123'e çıkarken, virüs saptanan 21 milyon 557 bin 137 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 7 milyon 256 bin 137 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün kaydedildiği ABD'de, 6 milyon 788 bin 147 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 200 bin 197 kişi hayatını kaybetti.
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Hindistan (5 milyon 25 bin 43), Brezilya (4 milyon 384 bin 299), Rusya (1 milyon 79 bin 519), Peru (738 bin 20), Kolombiya (728 bin 590), Meksika (676 bin 487), Güney Afrika (651 bin 521), İspanya (603 bin 167), Arjantin (577 bin 338), Şili (437 bin 983), İran (407 bin 353), Fransa (395 bin 104), İngiltere (374 bin 228), Bangladeş (341 bin 56), Suudi Arabistan (326 bin 930), Pakistan (303 bin 89), Irak (298 bin 702), Türkiye (294 bin 620), İtalya (289 bin 990), Filipinler (272 bin 934) ve Almanya (264 bin 844)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (133 bin 207), Hindistan (82 bin 124), Meksika (71 bin 678), İngiltere (41 bin 664), İtalya (35 bin 633), Fransa (30 bin 999), Peru (30 bin 927), İspanya (30 bin 4), İran (23 bin 453), Kolombiya (23 bin 288), Rusya (18 bin 917), Güney Afrika (15 bin 641), Şili (12 bin 40), Arjantin (11 bin 852) ve Ekvador (10 bin 963).
TÜRKİYE'DE SON DURUM
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 110 bin 412 test yapıldı, 1742 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 67 hasta vefat etti, 1202 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 261 bin 260'a çıktı.
Test sayısı 8 milyon 742 bin 535, vaka sayısı 294 bin 620, vefat sayısı 7 bin 186 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta 26 bin 174, ağır hasta sayısı 1327, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,1 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz." ifadelerini kullandı.
.