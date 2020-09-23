23 Eylül 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da ölü bulunan ABD'li gazetecinin sır ölümüne dair görüntüler ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunan ABD'li gazetecinin sır ölümüne dair görüntüler ortaya çıktı

Karaköy'de aracı içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci 'in sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Vltchek'in aracında eşi tarafından uyandırılamamasının ardından sağlık ekiplerinin kontrol ettiği gözlendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.09.2020 Güncelleme Tarihi: 23.09.2020
ABONE OL
İstanbul'da ölü bulunan ABD'li gazetecinin sır ölümüne dair görüntüler ortaya çıktı

ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu. Amerikalı gazetecinin sır ölümüne ilişkin yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Samsun'daki otelde tekerlekli sandalye ile götürülürken görülüyor.

Rusya doğumlu Amerikalı gazeteci Andre Vltchek (57), eşi Rossie İndira Vltchek ve iki şoförle birlikte 9 gün kaldığı Samsun'dan kiraladığı VIP araçla İstanbul'a yola çıktı.

İstanbulda ölen ABDli gazeteci Andre Vltchekin sır ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İSTANBUL'DA ÖLEN ABD'Lİ GAZETECİ ANDRE VLTCHEK'İN SIR ÖLÜMÜNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci ve beraberindekiler kalacakları Beyoğlu Karaköy Kemankeş Sokak üzerindeki otelin önüne dün saat 05.30'da geldi. Araçtan inecekleri sırada eşinin uyandırmaya çalıştığı Vltchek'in, gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlendi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun'da çıkış yaptıkları otele ait güvenlik kamera görüntülerde, otelin koridorlarında gazeteci Andre Vltchek'in tekerlekli sandalye ile götürülmesi, araca bindirilmesi ve grubun otelden çıkarak VİP araca binmeleri görülüyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA