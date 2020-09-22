Yıllar geçti zihniyet değişmedi! '28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu
28 Şubat'ın baş aktörlerinden olan eski Rektör Kemal Alemdaroğlu’nun çıktığı bir televizyon programında söylediği sözler yeniden gündem oldu. Eğitim yuvasını kendi ideolojik bahçesine çeviren Kemal Alemdaroğlu o dönem tüm enerjisini 20 yaşındaki başörtülü genç kızların okullara girmemesi için harcamıştı. Başörtüsünü Türk olmak ya da olmamak ile ilişkilendirecek kadar ileriye giden Kemal Alemdaroğlu bakın neler söyledi...
28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu 3 yıl önce katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini açıklamıştı.
"BAŞÖRTÜSÜ TÜRKLÜKTEN UZAKLAŞTIRIYOR"
Alemdaroğlu kendi talimatıyla gerçekleşen çirkin uygulamalar, tarihe kara bir leke olarak geçen utanç tablosu görüntülerle ilgili pişmanlık duymadığını belirtirken başörtüsünün şu an serbest olmasını, başörtülü öğretmen ve öğrencilerin olmasını, büyükelçilerin olmasını Türklükten uzaklaşmak olarak gördüğünü söylemişti.
Kemal Alemdaroğlu'nun bu ifadeleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi ve büyük tepki çekti.