Yıllar geçti zihniyet değişmedi! '28 Şubat'çı Kemal Alemdaroğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu

28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden sayılan ve 'başörtüsü yasakçısı' olarak tanımlanan eski İstanbul Üniversitesi rektörü Kemal Alemdaroğlu 3 yıl önce katıldığı TV programında genç kızlarla inançları yüzünden adeta savaştığı, onların okula girememeleri, eğitim alamamaları için talimatlar verdiği için zerrece pişmanlık duymadığını, yasakçı ve ayrımcı zihniyetinin hiç değişmediğini açıklamıştı.