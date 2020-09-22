Meral Akşener 15 Temmuz'un şanlı direnişini hazmedemeyen Erdal Sarızeybek'i partisine aldı

Güvenlik uzmanı, Emekli Albay Erdal Sarızeybek, İYİ Parti yönetimine seçildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Twitter'dan paylaşımda bulunan Sarızeybek, "İYİ Parti Kurultayı'nda Genel Başkan Sayın Akşener tarafından aday gösterildim. Üst Kurul delegelerinin desteğiyle birinci sırada parti yönetimine seçildim. Sayın Akşener'e sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum. Delegelere teşekkür ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN'A 'YAZIKLAR OLSUN' DEDİ

Ancak 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıkan halk cuntacı askerlerle çatışırken, Sarızeybek'in skandal tweetler attığı ortaya çıktı. 'kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek şu ifadeleri kullandı: "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın. Asla ve asla kardeşi kardeşe kırdıracak provokasyona alet olmasın."