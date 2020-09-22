Son dakika EBA açıklaması! EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok Kalabalık Hatası ve çözümü...

Son dakika... EBA çöktü mü? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim süreci başladı. EBA üzerinden eğitimlerini alan öğrenciler, bugün EBA sistemine giriş yapmakta zorlanıyor. EBA'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle 'EBA çöktü mü?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA Çok Kalabalık Hatası nedir? İşte merak edilenler...

EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

Milyonlarca öğrenci ve velilerin giriş yaptığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler "Çok kalabalık" uyarısıyla karşılaşıyor.

EBA'daki yoğunluk hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, "(EBA'daki yoğunluk) Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte bir sıçrama oluştu. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek de daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için her türlü tedbiri alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Bu anlamda EBA destek merkezlerinin bugün itibarıyla yarım saat önceki sayı itibarıyla 8 bin 668 olduğu, akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor" dedi.