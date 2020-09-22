Son dakika EBA açıklaması! EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Çok Kalabalık Hatası ve çözümü...
Son dakika... EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? Uzaktan eğitim sürecinin başlaması ile birlikte milyonlarca öğrenci EBA üzerinden derslerini alıyorlar. Bugün yaşanan yoğunluk nedeniyle EBA sisteminde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Bu gelişmelerin ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA Çok Kalabalık Hatası nedir? İşte son gelişmeler...
Son dakika... EBA çöktü mü? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim süreci başladı. EBA üzerinden eğitimlerini alan öğrenciler, bugün EBA sistemine giriş yapmakta zorlanıyor. EBA'da yaşanan erişim sıkıntısı nedeniyle 'EBA çöktü mü?' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, EBA çöktü mü? EBA neden açılmıyor? EBA Çok Kalabalık Hatası nedir? İşte merak edilenler...
EBA ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?
Milyonlarca öğrenci ve velilerin giriş yaptığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sisteminde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sisteme giriş yapamayan öğretmenler ve öğrenciler "Çok kalabalık" uyarısıyla karşılaşıyor.
EBA'daki yoğunluk hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk, "(EBA'daki yoğunluk) Bu bizim için olumlu bir haber çünkü inanılmaz bir talep var. Özellikle yüz yüze eğitimin başladığı günlerde bu talepte bir sıçrama oluştu. Bunla ilgili teknik arkadaşlar çalışıyor. Dünyanın çok büyük sitelerinde kimi zaman duraksamalar, aksamalar oluyor. Belli bir süre sonra gideriliyor. Şu anda da arkadaşlarımız bu çalışmanın içerisindeler. Bu altyapı giderek de daha da güçlenecek. Bu talebin karşılanması için her türlü tedbiri alıyoruz almaya da devam edeceğiz. Bu anlamda EBA destek merkezlerinin bugün itibarıyla yarım saat önceki sayı itibarıyla 8 bin 668 olduğu, akşama kadar 9 bin olur sanırım. Oralarda da çok daha rahat bir erişim imkanı olacak. Gereken tedbirler alınıyor" dedi.
EBA ÇOK KALABALIK HATASI
EBA çok kalabalık hatası ile ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA'da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında."
EBA ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, EBA'da iki şekilde şifre oluşturabiliyor. Birincisi, "eba.gov.tr"ye girildikten sonra, önce "öğrenci" butonuna sonra "EBA Hesabı Oluştur" butonuna tıklanarak veliye ya da öğretmene başvurmadan, güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, öğrenci numarası ve nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı seri numaraları girilmesi yoluyla. Bunun için yapılacak işlem basamakları şöyle:
EBA GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYIN...
"- EBA Hesabı Oluştur butonuna tıkla.
- e-Okul bilgilerini girip "Giriş" butonuna bas.
- EBA hesabın için yeni şifreni belirle.
- Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve "Şifre Oluştur" butonuna tıkla.
- Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve "Gönder" butonuna bas."
Adımlar, eksiksiz tamamladığında öğrenci EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifrenin ve güvenlik kodunun girilmesinden sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.
İkincisi ise öğrencilerin, velisine ya da öğretmenlerinden birine başvurarak şifre oluşturması yoluyla olacak.
Burada ise işlem basamakları sırayla şöyle:
" - EBA giriş ekranında T.C. kimlik numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.
- Güvenlik kodunu gir ve "Gönder" butonuna tıkla.
- 'Veli Bilgileriyle Aktivasyon', 'e-Postayla Aktivasyon' ya da 'Cep Telefonuyla Aktivasyon' yöntemlerinden birini seç, istenen bilgileri gir.
- Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için 'Yeni Şifreni Belirle' ve 'Kaydet'e tıkla."
Bu adımları eksiksiz tamamladıktan sonra öğrenci, EBA Giriş ekranına yönlendiriliyor. Bu ekranda T.C. kimlik numarası ve EBA hesabı için belirlenen yeni şifre ve güvenlik kodu girildikten sonra "Gönder" butonuna basıldığında "Ana Sayfa"ya ulaşılıyor.