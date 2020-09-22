Son dakika: AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi

Reuters'in haberine göre, 24 Eylül'deki AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.

AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

Detaylar gelecek....