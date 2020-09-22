Son dakika: AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi
Son dakika haberleri.. Reuters'in haberine göre, 24 Eylül'deki AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi. Zirvenin ertelenme nedeni olarak, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin koronavirüse yakalanması gösterildi.
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Reuters'in haberine göre, 24 Eylül'deki AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.
AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.
Detaylar gelecek....