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Son dakika: AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi

Son dakika haberleri.. Reuters'in haberine göre, 24 Eylül'deki Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi. Zirvenin ertelenme nedeni olarak, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin koronavirüse yakalanması gösterildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi

Reuters'in haberine göre, 24 Eylül'deki AB Zirvesi 1 Ekim'e ertelendi.

AB Liderler Zirvesi, AB Konseyi Başkanı Michel'in ekibinden bir kişinin Kovid-19 olması ve Michel'in karantinaya girmesi nedeniyle 1 Ekim'e ertelendi.

Detaylar gelecek....

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