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Son dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik eylemler için soruşturma başlatıldı

Son dakika haberleri... Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan ve sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik eylemler için soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Detaylar gelecek...

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