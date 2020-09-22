Son dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik eylemler için soruşturma başlatıldı
Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında yayınlanan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüler ihbar kabul edilerek şüpheliler hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır." denildi.
Detaylar gelecek...