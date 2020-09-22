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Son dakika: Gözler saat 20.00'de! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Emmanuel Macron, bugün akşam saat 20.00'de telefon görüşmesi yapacak.

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Giriş Tarihi: 22.09.2020 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020
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Son dakika: Gözler saat 20.00'de! Başkan Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşecek

Başkan Erdoğan'ın bugün akşam 20.00'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmelerin ve 24-25 Eylül'deki AB zirvesinin ele alınması bekleniyor.

MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile üçlü formatta bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, üçlü zirvede, Türkiye-AB ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı. Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin de değerlendirildiği zirvede, Türkiye ve Yunanistan'ın istikşafi görüşmelere başlamaya hazır olduğu ifade edildi.

Son dakika: Üçlü Doğu Akdeniz zirvesi! Başkan Erdoğan Merkel ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüştü SON DAKİKA: ÜÇLÜ DOĞU AKDENİZ ZİRVESİ! BAŞKAN ERDOĞAN MERKEL VE AB KONSEYİ BAŞKANI MİCHEL İLE GÖRÜŞTÜ

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