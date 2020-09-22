Ek yerleştirmelerde son viraja girildi! ÖSYM 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih hakkı tanındı. 17 Eylül'de başlayan ek tercih başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, 150 barajını geçenler ön lisans, 170 barajını geçenler ise lisans programlarından tercih yapabiliyorlar. Şimdi ise tercihlerin açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak kayıt döneminin belirlenmesi ile birlikte yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.

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