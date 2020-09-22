Ek yerleştirmelerde son viraja girildi! ÖSYM 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İlk yerleştirmelerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ÖSYM tarafından ek tercih hakkı kullandırıldı. 23 Eylül'de sona erecek ek tercihlerin hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerinin başlayacağı tarih ise belli oldu. Peki, 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
YKS ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih hakkı tanındı. 17 Eylül'de başlayan ek tercih başvuruları 23 Eylül'de sona erecek. Kılavuzda yer alan bilgiye göre, 150 barajını geçenler ön lisans, 170 barajını geçenler ise lisans programlarından tercih yapabiliyorlar. Şimdi ise tercihlerin açıklanacağı tarih merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı. Ancak kayıt döneminin belirlenmesi ile birlikte yerleştirme sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
17 Eylül'de başlayan YKS ek tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erecek. Adaylar, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden tercih bildiriminde bulunabilecekler.
2020 ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLAR
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
(ÖN LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...
(LİSANS) YKS BOŞ KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...
YKS EK YERLEŞTİRME KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 5-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 5-7 Ekim tarihleri arasında olacak.
Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?
2020 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.
YKS EK TERCİH ÜCRETİ NEREYE YATIRILACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya dayeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri