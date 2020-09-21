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Son dakika: ABD'den Yunan'a kötü haber: Türkiye lehine açıklama geldi

'nin Büyükelçiliği, 'ın sözde kara sularını kapsayan Sevilla haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD (Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin) Sevilla haritasının hukuki bir öneme sahip olduğunu düşünmemektedir” ifadeleri kullanıldı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: ABD'den Yunan'a kötü haber: Türkiye lehine açıklama geldi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden gelen Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ilgilendiren Sevilla haritası açıklamasını paylaşan Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin, "Gecenin güzel ve Miçotakis- Macron-Sisi- Netenyahu- BAE- S.Arabistan için hüzünlü haberi..." yorumunda bulundu.

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