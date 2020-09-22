Sağlık Bakanlığı duyurdu: Milli aşı babayiğitleri aranıyor

Tüm dünya insanlığı tehdit eden koronavirüse karşı aşı çalışmaları yürütüyor. Dünyanın neresinden gelirse gelsin aşı haberleri herkesi mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Türkiye'nin milli aşıyla ilgili çalışmaları da sürüyor. Hürriyet'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı, yerli ve milli aşıda çalışacak babayiğitleri arıyor. Yeni mezun, çalışmaya istekli ve laboratuvar analizlerine hakim kişilerden aday olmalarını isteyen bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

"Türkiye'de kurulacak tesislerde aşı geliştirme, araştırma ve üretim basamaklarının her aşamasında görev yapabilecek personel yetiştirilmesi amacıyla belirlenen şartları taşıyan kişilere teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu kapsamda biyolog, laboratuvar teknisyeni, eczacı, kimyager, veteriner hekim, tıbbi farmakolog ve hekim olup, hayvan deneylerine hakim, hücre kültürü testlerine hakim, fermantasyon ve saflaştırma konularına haiz, çalışma konusunda istekli, yetiştirilmek üzere, yeni mezun, laboratuvar analizlerine hakim kişiler, özgeçmiş formunu doldurarak 15 Ekim tarihi mesai bitimine kadar hsgm.tibbilojistik@saglik.gov.tr adresine müracaat edebilirler. Eğitim süresi bir ay olacaktır."

Bakanlık en az iki yıl kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmış olanların başvurabileceği görevler için gizlilik taahhütnamesi de imzalanacağını duyurdu. Adaylara COVID-19 taahütnamesi de imzalatılacak.