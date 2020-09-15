İBB'den kovulan işçiler Ankara'da! CHP Genel Merkezinde eylem yapıyorlar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden çıkarılan bir grup işçi CHP Genel Merkezinde eylem yapıyor. A Haber muhabiri Murat Sekban olay yerinden ayrıntıları aktardı. A haber'e konuşan mağdur işçi, "15 yıldır İSPARK'ta yönetici olarak çalışıyordum. Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanımızın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığım için kovuldum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 26 iştirakında çalışan yaklaşık 11.700 kişi geçtiğimiz süre zarfında haksız yere işten çıkarıldı. Bir grup işçi bugün CHP Genel Merkezine geldi ve Kılıçdaroğlu'nu protesto ediyorlar. İşçiler, "Haksızlık varsa direnmek haktır." "Her şey çok güzel olmadı" ve "Nerede şeref sözü veren Kılıçdaroğlu" pankartlarıyla eyleme katıldı.

İBB'den çıkarılan işçi, "15 yıldır İSPARK'ta çalışıyordum yönetici olarak. Çok büyük emekler verdik. Çalıştık... Çok güzel bir şekilde bir yerlere getirdik. Seçim olmadan önce 4 tane fotoğraf paylaşmıştım. Bir tane Binali Yıldırım'ın resmini paylaştım. Bir de Cumhurbaşkanımızın iki tane resmini paylaştım. Ondan dolayı beni aradılar. Dediler ki; Seni sosyal medya paylaşımlardan dolayı senin iş hakkın fesih edilmiştir. Direk disiplin cezası almadan kovulduk. Biz rezil olduk." dedi.

Mağdur işçi sözlerine şöyle devam etti:

"4 aydır çalışmıyorum. Yasak olduğu halde bizi işten çıkardılar. Benim kronik rahatsızlığım olduğundan dolayı izindeydim. Çağırdıklarında direk işten attılar. Sorgusuz, sualsiz. Biz genel merkeze geldik. Kılıçdaroğlu 'Haksız yere işten atılırsanız gelin buraya... Namus sözü, şeref sözü sizi işe geri aldıracağım. Belediye başkanı dahil görevden alırım.' dedi. Bir de ben tazminatımı alamadım. Aynı şekilde başka arkadaşlarımız da atıldı. O arkadaşımız tazminatını aldı ama ben alamadım"