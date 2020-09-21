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Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarmanın terör örgütü ’ya yönelik düzenlediği operasyonda silah, mühimmat ve el bombası ele geçirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020
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Van'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Yukarıdallı Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 Kalaşnikov piyade tüfeği ile bu silaha ait mermi, 1 el bombası ve çok miktarda makineli tüfek mermisi ele geçirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğü bildirildi.
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