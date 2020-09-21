İYİ Partili Levent Özeren hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan iddianame hazırlandı

Özeren'in sosyal paylaşım sitesindeki profil hesabının incelendiği aktarılan iddianamede, bu kişinin, Başkan Erdoğan ile ilgili 2015-2020 yıllarında 50'den fazla paylaşımda bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede sanığın, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosuna verdiği savunmasında, kendisine gösterilen sosyal paylaşım sitesi Twitter ve Facebook'ta belirtilen "Levent Özeren" profil isimli hesapların kendisine ait olduğunu ifade ettiği bilgisine yer verildi.

"BASİT ŞİFRELER KULLANDIĞIM İÇİN HESAPLARIM BİRKAÇ KEZ ÇALINDI"

Paylaşımların çoğunun 5 yıl önceye ait olduğunu kaydeden sanığın, o dönem "1234" gibi basit şifreler kullandığı için hesaplarının 4-5 kez çalındığı ve e-posta yoluyla geri alındığını öne sürdüğü beyanları da iddianameye yansıdı.

İddianamede, Levent Özeren'in, tarzı dışındaki bazı paylaşımların kesinlikle kendisine ait olmadığını, kabul ettiği iletilerin ise eleştiri boyutunda bulunduğunu savunduğuna değinildi.