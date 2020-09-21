21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı!

Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı!

'da bulunan 'ndeki eski vericilerin sökümüne başlandı. Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm artık yeni kuleden yapılıyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Çamlıca'da eski vericilerin sökümüne başlandı!

Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan TV-Radyo Kulesi'nde başladı.

Teknik ekiplerin geceli gündüzlü çalışmasının ardından tüm radyo yayınları artık yeni kuleden yapılıyor. Çamlıca'da görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin ise sökümüne başlandı.



Söküm işleminin başladığını duyuran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Güzel bir haberimiz var. Biliyorsunuz; Küçük Çamlıca'daki yeni anten kulemiz bitti, faaliyete geçti. Çamlıca Tepesi'ndeki anten kalabalığı artık işlevsiz. Bugün Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söküm başladı. Üsküdarımıza, İstanbulumuza hayırlı olsun" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA