Marmaray arıza ne zaman düzelecek? Marmaray neden çalışmıyor, bozuldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce İstanbullu iş çıkışı saatleri nedeniyle aksamanın ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Yenikapı durağında yüksek gerilim kaplolarının yanması nedeniyle seferler durduruldu. Peki, Marmaray arıza ne zaman düzelecek? Marmaray neden çalışmıyor, bozuldu mu? İş çıkışına dikkat...

İstanbul'da Kazlıçeşme-Yenikapı arasında bulunan yüksek gerilim hattındaki kablolar yandı.Olay nedeniyle Marmaray seferleri çift yönlü olarak durduruldu.

MARMARAY ARIZA NE ZAMAN DÜZELECEK?

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