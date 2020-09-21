Son dakika: Muş'ta korkutan deprem! 21 Eylül AFAD, Kandilli son depremler listesi

Muş'ta deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Muş'un Korkut ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 8.35'de yerin 6.9 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (21 EYLÜL)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ --------------

2020.09.21 08:35:43 38.6890 41.9848 6.9 -.- 3.7 3.9 SAZLIKBASI-KORKUT (MUS)

2020.09.21 07:49:42 38.0543 34.0282 8.0 -.- 2.0 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.21 07:45:19 38.0678 34.0307 14.3 -.- 1.8 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.09.21 07:34:24 38.0503 34.1030 1.8 -.- 1.4 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 07:25:12 38.0268 34.1058 5.3 -.- 1.7 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 07:19:10 37.5975 27.3347 1.8 -.- 1.5 -.- SARIKEMER-SOKE (AYDIN)

2020.09.21 07:18:21 38.0155 34.0500 5.0 -.- 2.3 -.- OBRUK-BOR (NIGDE)

2020.09.21 07:02:40 40.6747 27.4475 4.2 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)

2020.09.21 06:52:26 38.0240 34.1525 13.0 -.- 1.5 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 06:37:30 38.0827 34.0328 6.4 -.- 4.1 4.3 AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.09.21 06:21:50 36.2412 34.1875 8.8 -.- 2.1 -.- KURTULUS ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ)

2020.09.21 06:11:09 38.2302 38.7923 8.0 -.- 1.8 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA)

2020.09.21 05:27:09 38.4502 39.3128 8.7 -.- 1.5 -.- SIVRICE (ELAZIG)

2020.09.21 05:01:19 38.0528 34.0888 11.4 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 05:01:03 35.9027 28.4055 6.6 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2020.09.21 04:54:19 38.0477 34.0577 6.9 -.- 1.7 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.09.21 04:48:40 38.0653 34.1463 15.3 -.- 1.0 -.- KARAKAPI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 04:38:50 38.0242 34.0998 6.0 -.- 1.2 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 04:17:04 38.0563 34.0917 2.1 -.- 1.1 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)

2020.09.21 04:14:13 38.0693 34.0605 7.9 -.- 1.5 -.- AKCAKENT-(AKSARAY)

2020.09.21 04:09:07 38.0392 34.0733 11.0 -.- 1.0 -.- KECIKALESI-ALTUNHISAR (NIGDE)