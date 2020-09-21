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İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Son dakika haberi... Valiliği tarafından koronavirüse karşı mücadele kapsamında vatandaşların toplu taşıtlarda oluşturduğu yoğunluğu önlemek amacıyla haftanın ilk gününde kademeli mesai saati uygulamasına geçildi.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Haftanın ilk iş gününde kademeli mesai ve esnek çalışma uygulamasına geçişin ardından metrobüs ve otobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu görüntülendi.

İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına karşı bir dizi önlemler alındı.

İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Bu kapsamda geçtiğimiz cuma günü İstanbul Valiliği, İl Pandemi Kurulu toplantısında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesine karar verdi.

İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Bu uygulamaya göre, toplu taşıtlarda yoğunluğun en üst seviyelerde olduğu 07:00-09:00 ve 17:00-20:00 saat dilimleri arasında farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırıldı.

İstanbul Valiliği duyurmuştu! Kademeli mesai saati uygulamasında ilk gün!

Alınan bu kararın ardından İstanbul'da haftanın ilk iş gününde metrobüs ve otobüs durakları gibi toplu ulaşım alanlarında yolcu yoğunluğu görüntülendi.

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