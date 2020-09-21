Çipli kimlik ile ehliyeti birleştirme uygulaması başladı! Randevu almadan gitmeyin

"RANDEVU ALMADAN YAPILMIYOR" UYARISI

İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.