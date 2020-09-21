21 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Çipli kimlik ile ehliyeti birleştirme uygulaması başladı! Randevu almadan gitmeyin

Çipli kimlik ile ehliyeti birleştirme uygulaması başladı! Randevu almadan gitmeyin

Çipli kimlik ile ehliyeti birleştirme uygulaması bugün ücretsiz olarak başladı. Uzmanlar randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
ABONE OL
Çipli kimlik ile ehliyeti birleştirme uygulaması başladı! Randevu almadan gitmeyin

Nüfus ve tarafından düzenlenen yeni sürücü belgelerindeki bilgiler Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenmeye başladı. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde daha önceden randevu alan vatandaşlar ehliyet bilgilerinin yükleme işlemini yaptırdı.

Tek kart üzerinde kimlik ve ehliyet bilgilerinin alacağı yeni sistem uygulanmaya başladı. Vatandaşlar artık sadece kimlik kartlarını taşıyabilecek.

"RANDEVU ALMADAN YAPILMIYOR" UYARISI
İşlemin gerçekleştirilebilmesi için ehliyetin ve kimliğin yeni kimlik olması gerekiyor. Ehliyeti bulunan ve kimliğini yenileyen kişilerin yeni kimliklerinde ehliyet bilgileri de yer alacak. Ücretsiz olan bilgileri yükleme işlemi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da (Alo 199) randevu almadan yapılmıyor.

Adıyaman Nüfus ve Müdürü , ehliyet bilgilerinin kimliğe aktarılma işlemlerine başlandığını ancak randevusuz işlem yapılmadığını belirterek, vatandaşların randevu alarak müdürlüklere gelmesini istedi.

Kimlik kartı ve ehliyet birleşiyor! Peki ehliyet ile kimlik birleştirme nasıl yapılacak? KİMLİK KARTI VE EHLİYET BİRLEŞİYOR! PEKİ EHLİYET İLE KİMLİK BİRLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Ehliyet ve kimlik ne zaman birleşecek? Ehliyetler yeni kimliklere işlenecek mi? Başvurular nereye yapılacak? EHLİYET VE KİMLİK NE ZAMAN BİRLEŞECEK? EHLİYETLER YENİ KİMLİKLERE İŞLENECEK Mİ? BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Kimlik ve ehliyet birleşiyor! Pazartesi başlıyor ücretsiz olacak KİMLİK VE EHLİYET BİRLEŞİYOR! PAZARTESİ BAŞLIYOR ÜCRETSİZ OLACAK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA