Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına tercih yapmak isteyen öğrenciler, DGS tercihlerinin başlayacağı tarihi heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS tercihlerinin takvimi araştırılıyor. DGS ile geçiş yapılan bölümler de en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 DGS ile geçiş yapılan bölümler hangileri? İşte cevaplar...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS tercihlerinin hangi tarihte başlayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih takvimi "DGS tercih kılavuzu" ile birlikte belli olacak. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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DGS İLE HANGİ BÖLÜMLERE GEÇİŞ YAPILIR?

DGS ile geçiş yapılabilecek bölümler listesi, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alıyor. Aşağıdaki linke tıklarayak "Ön Lisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları"nı inceleyebilir, geçiş yapmak istediğiniz bölümü kontrol edebilirsiniz.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILAN BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN...