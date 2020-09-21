ÖSYM ÖABT son dakika: KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?
KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? 2020-KPSS ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları paylaşılırken, adaylar puan hesaplama işlemi yapmaya başladı. ÖABT soru ve cevap anahtarı sayfası araştırılmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz....
KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları paylaşılırken, adaylar puan hesaplama işlemi yapmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz....
KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?
2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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