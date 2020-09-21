KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları paylaşılırken, adaylar puan hesaplama işlemi yapmaya başladı. Peki, KPSS ÖABT soru ve cevapları açıklandı mı? ÖABT soru ve cevap anahtarı detaylarını haberimizde bulabilirsiniz....

KPSS ÖABT SORU VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

2020-KPSS ÖABT Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

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