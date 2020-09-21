Halk Ekmek'e bir zam yapan CHP'li İBB'ye vatandaştan sert tepki: Hani her şey güzel olacaktı?

"UCUZ DİYE BUNU ALMAYA ÇALIŞIYORUZ AMA BAKIN 1 LİRA"

Halk Ekmek büfesinden alışveriş yapan Gül Bayram ise, "1 lira, normal ekmekle hemen hemen aynı fiyat. Adı halk ekmeği ama bence bu kadar fazla gelmesi çok yani. Sonuçta ben ekmeği kendim yapıyorum ama arada bir alıyorum. Sürekli alan kişiler ne yapsın? Normal ekmekten farkı kalmadı bunun. Bir elle veriyorlar, bir yerden alıyorlar. Herhalde zamlar arka arkaya gelecek. Ben emekliyim mesela, kendim evde ne zamana kadar yapabilirim. Ucuz diye bunu almaya çalışıyoruz ama bakın 1 lira. Ben sürekli almıyorum ama alan insanlar var. Bir insanın bu ekmeği sürekli aldığını düşünün, daha kalabalık aileler var. Bir avantaj olduğunu sanmıyorum artık" şeklinde konuştu.