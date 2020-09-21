Okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında güvenlik ve temizlik görevlisi olarak çalışmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR TYP ile başvurularını gerçekleştiriyor. Bazı illerde başvurular sona ermiş kura çekimi başlamıştı. Genel olarak başvurular bugün sona eriyor. Vatandaşlar başvuru sonuçlarının hangi tarihlerde açıklanacağını araştırıyor. Peki, İŞKUR TYP sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB okullara güvenlik ve temizlik görevlisi alımı sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...

İŞKUR TYP SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru tarihleri illere göre değişiklik gösteriyor. Genel başvuruların son günü 21 Eylül olarak biliniyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren vatandaşlar, sonuçları heyecanla bekliyor.

Hak kazanan adaylar bazı ilanlar için noter kurası ile bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilana tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.