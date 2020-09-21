Son dakika: Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısı kararları nelerdir? Erdoğan kaçta açıklama yapacak?
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirlerin alınacağı kabine toplantısının ne zaman biteceği merak ediliyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında, yasakların tekrardan gelip gelmeyeceği sorusunun yanıtı bekleniyor. Başkan Erdoğan, toplantı sonrasında kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunacak. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Erdoğan kaçta açıklama yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Okullar, sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile ilgili karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Erdoğan kaçta açıklama yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.
YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ OLACAK MI?
Toplantının en önemli başlığı son dönemde vaka ve ölüm oranında artış yaşanan koronavirüsle mücadele ve yeni tedbirler olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs süreci, vaka sayılarındaki artışın nedenleri, tedavi süreçleri ve aşı çalışmalarıyla ilgili brifing verecek.
Toplantıda maske-mesafe kuralına uymayanların yanı sıra karantinayı ihlal edenlerle ilgili daha sıkı tedbirlerin uygulanması için kararlar alınabileceği ifade ediliyor.
Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin ele alınacağı toplantıda vaka sayılarında artış olan ve önlemlere uymayan il ve ilçelere yönelik yeni kısıtlamalar gündeme gelebilecek.
AVM, pazar yeri, park gibi kapalı ve kalabalık yerlerde önlemlerin sıkılaştırılması ya da kısıtlamalar getirilmesi de masadaki en önemli başlıklar arasında.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bugün okullarda dar kapsamlı başlatılacak eğitim süreci ve alınan tedbirlerle ilgili bilgileri kabineye anlatacak.
Öte yandan tedavisi evlerde yapılacak koronavirüs hastalarına kırmızı, temaslılarına ise mavi renkli tek kullanımlık bileklik takılması uygulamasının yaygınlaşması gündemde. Bu bilekliklerin çıkarılmasının cezai yaptırımı olacak.