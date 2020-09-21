Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklama yapması bekleniyor. Okullar, sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile ilgili karar alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Kabine toplantısı bitti mi, ne zaman bitecek? Kabine toplantısında hangi kararlar alındı? Erdoğan kaçta açıklama yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı saat 15.10'da başladı. Kritik kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın mensuplarına açıklama yapması bekleniyor.