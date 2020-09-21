Kapıkule ve Hamzabeyli'de 4,5 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi

1 MİLYON LİRALIK TİCARİ EŞYA DA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerin gerçekleştirilen operasyonlarda ülkeye vergileri ödenmeksizin yasa dışı yollardan sokulmak istenen 5 termal dürbün, 240 akıllı saat, 145 cep telefonu, 235 kılıf ve şarj cihazı ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca ele geçirilen elektronik eşyanın yanı sıra çay, tütün, 30 kilogram damiana çayı ve 400 bin sigara kağıdı ve filtresi ile sigara sarma makineleri ele geçirildi.

Ele geçirilen ticari eşyaların değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi. Uyuşturucu ve ticari eşya ile birlikte bu ürünlerin naklinde kullanılan araçlara el konulurken, yürütülen soruşturmaların devam ettiği bildirildi.