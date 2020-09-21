İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten olayı nedir? İşte hayatı...
İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, bu akşam yayınladığı programda açıklamalarda bulundu. Açıklamalarında ismi geçen İbrahim Seten'in kim olduğu sorusunun yanıtı araştırılmaya başladı. Peki, İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten olayı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten olayı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yorumcu Rıdvan Dilmen ve İbrahim Seten arasında tartışma devam ediyor. NTV'de İbrahim Seten hakkında konuşmalar yapan Rıdvan Dilmen, sert açıklamalarda bulundu. Peki, İbrahim Seten kimdir, kaç yaşında? İbrahim Seten olayı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
İBRAHİM SETEN KİMDİR?
Demirören Medya grubuna bağlı şirketlerde 8 yıldır gazetecilik görevi yürüten İbrahim Seten, geçtiğimiz yıl görevinden ayrıldığını açıklamıştı.
İBRAHİM SETEN NE DEDİ?
İbrahim Seten attığı tweetlerde bu sezonu Rıdvan Dilmen sezonu olarak tanımlamıştı.
RIDVAN DİLMEN'DEN SERT TEPKİ
Vatan Gazetesi eski spor müdürü İbrahim Seten'e tepki gösteren yorumcu, "İbrahim Seten, bana 'Alzheimer olmuşsun' diyor. Ben, ona yarın göstereceğim alzheimerı! Söz uçar yazı kalır. 'Birkaç yıldır sabrediyorum ama İbrahim Seten yarın akşam hafızamın ne kadar iyi olduğunu görecek. 16 senedir bu sektördeyim. Ben kaç kere Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüm. Ben asla haram yemem, yedirmem." dedi.
Erman Toroğlu'na da tepki gösteren Dilmen, "Erman Hoca, şeytan diyor bana. Sen bunu diyemezsin bana. Böyle bir hak vermiyorum sana ben! Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatlamak zorunda. Yarın akşam Türkiye Cumhuriyeti hazırlansın. Kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleri sevgilisi olduğunu anlatacağım." ifadelerini kullandı.