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Son dakika: 6 yıldır aranan suç makinesi özel harekat baskınıyla yakalandı

Son dakika haberine göre 'da farklı tarihlerdeki 3 cinayetten aranan cezaevi firarisi (40) özel harekatın gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

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Giriş Tarihi: 21.09.2020 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020
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Son dakika: 6 yıldır aranan suç makinesi özel harekat baskınıyla yakalandı

Adana'da 8 Mart 2014'te Samet Daoğlu, 27 Aralık 2017'de Serhat Aydemir ile 2016'da Bingöl'ün Genç ilçesinde ismi öğrenilemeyen bir kişinin öldürülmesi, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" gibi birçok suçtan aranan İrfan Saygılı'nın (40), merkez Sarıçam ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Bölgeyi çembere alan polis, 2014'ten bu yana cezaevi firarisi olan Saygılı'nın evine operasyon düzenledi. Yakalanan Saygılı'nın, tanınmamak için imaj değişikliği yaptığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Saygılı, daha sonra cezaevine gönderildi.


MURAT KARAMAN/SABAH

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