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CHP'li İBB'den Halk Ekmek'e bir fahiş zam daha! Halk ekmek fiyatları ne kadar oldu?

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Giriş: 21.09.2020 09:44
Güncelleme:21.09.2020 09:47
İstanbul Halk Ekmek'te bir zam daha yapıldı. Seçim döneminde 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız' vaadini veren Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koltuğuna oturduktan sonra İstanbulluyu zamma boğdu.

Göreve geldikten 2 ay sonra İstanbul Halk Ekmek'te ürün bazlı olarak yüzde 40 ila yüzde 50 arası zam yapan CHP'li İBB yönetimi bir zam kararı daha aldı.

BİR ZAM DAHA
Halkın ekmeğine yüzde 33 zam daha yaptı. Buna göre tam buğday ekmeği 3.40 TL'den 5.00 TL'ye, Organik Buğday Ekmeği 4.75 TL'den 6.00 TL'ye, Organik Buğday Unu 5.50 TL'den 7.00 TL'ye, Normal ve Kepekli Ekmek ücretleri ise 0,75 TL'den 1.00 TL'ye yükseltildi. (SABAH)

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