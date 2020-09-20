Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün yalanlarına tek tek yanıt verildi

Süleyman Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve Saygı Öztürk'ün köşe yazısında yer alan üç iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Soylu; "Deveye 'Boynun neden eğri?' diye sormuşlar; 'Nerem doğru ki!' demiş. Saygı Öztürk'ün bugünkü yazısındaki eğrileri düzeltmek için aşağıda, açıklama zorunluluğu doğmuştur" ifadelerini kullandı.

"VESAYET DÖNEMİ GAZETECİLİĞİ İLE HIRSINIZIN, KİBRİNİZİN SİZİ HİÇ DE DOĞRU OLMAYAN BİR TUTUMA YÖNLENDİRDİĞİNİ GÖRÜYORUZ"

"Sayın Saygı Öztürk, 'kopyala-yapıştır' mantığıyla ve kulaktan dolma birtakım bilgilerle, sadece bizlere karşı husumetinizi dillendirmek için çizdiğiniz çerçeveyi, bugünkü yazınızda da şaşkınlıkla ve üzülerek, takip ettik. Vesayet dönemi gazeteciliği ile hırsınızın, kibrinizin sizi hiç de doğru olmayan bir tutuma yönlendirdiğini görüyoruz. Tabi ki buna karışmıyoruz. Bu gazetecilik mesleği ile aranızdaki ilişkidir, tasarruf da sizindir.





"5 JANDARMA PERSONELİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU İLÇE DERELİ DEĞİL, TİREBOLU HARŞİT ÇAYI"

Ancak bugünkü yazınızdaki fitne unsurlarını ve doğru olmayan bilgileri düzeltmek de bizlerin sorumluluğu olduğu için, cevap vermek durumundayız;

1- Giresun'da şehit olan 5 jandarma personelimizin (yazınızda 4 olan) şehit olduğu ilçe Dereli değil, Tirebolu Harşit Çayı'dır. Selin etkili olduğu ilçeler ise Tirebolu Harşit Çayı, Espiye, Dereli (selden dolayı Dereli'de 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir) Doğankent ve bazı yerleşim yerleri ile köylerdir.





"DERELİ KAYMAKAMIMIZ GÖREVDEN ALINMAMIŞ YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR"

2- Yazınızın aksine Dereli kaymakamımız görevden alınmamış yeri değiştirilmiştir. Elazığ'da yaşanan depremden sonra başarılı çalışmalar ortaya koyan Kemaliye Kaymakamımız, Giresun'daki sel felaketinin ardından daha hızlı yol alabilmek ve yaraları daha hızlı sarabilmek için Dereli'ye görevlendirilmiş, Dereli Kaymakamız da Kemaliye'ye görevlendirilmiştir, yani iki ilçe arasında Bakanlığımızın tasarrufu ile becayiş yapılmıştır.

"'İL ÖZEL İDARESİ MÜDÜRÜ' (!) DEDİĞİNİZ GİRESUN İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERİMİZ"

3- Yazınızda 'İl Özel İdaresi Müdürü' (!) dediğiniz Giresun İl Özel İdaresi Genel Sekreterimiz ise yaşanan sel felaketi sonrası görevlendirdiğimiz müfettişlerin talebi doğrultusunda, 'kum ve çakıl ocaklarının derelerdeki kontrol edilemeyen faaliyetleri' sebebiyle görevinden alınmıştır.

"BAKANLIĞIMIZIN ALACAĞI TÜM KARARLARI DA ONAYINIZI ALMAK İÇİN GAZETEDEKİ ADRESİNİZE GÖNDERECEĞİZ"

Anlaşılıyor ki; hasmane tutumunuz, sizi sorumlu gazetecilikten ayırmaktadır. Yıllar sonra mesleğinizde geldiğiniz nokta bu olmamalıydı. Geçmişte İçişleri Bakanlığı mensubu olan iki ağabeyinize danışsaydınız, belki yazınızdaki bu hatalara yer vermezdiniz. Bundan sonra Bakanlığımızın alacağı tüm kararları da onayınızı almak için gazetedeki adresinize göndereceğiz.



Hakiki Saygıyla..."

KAYNAK-SABAH