Araç sahiplerini yakından ilgilendiriyor! e-Devlet'ten yeni hizmet hazırlığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-devlet ile ilgili yaptığı açıklamada, dijital hizmetin önemi ve gerekliliğinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde daha da ön plana çıktığına dikkati çekti. Koç, bu kapsamda alınan tedbirlere yönelik açılan yeni elektronik hizmetlerle vatandaşlara büyük kolaylık sağlandığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç: "Kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin birçok hizmetine tek bir noktadan erişim imkanı sağlayan, her geçen gün içeriğini ve kalitesini geliştiren e-Devlet Kapısı, 50 milyon 20 bin 804 kullanıcıya ulaştı. Hizmete sunulduğu 9 Haziran'dan bu yana yoğun ilgi gören 'Araçlarım' hizmetinin, ikinci fazında tüzel kişilere ait araç bilgisi, araç muayene randevusu alma, HGS bakiye yükleme gibi yeni birçok eklenti ile kapsamı daha da genişletilerek kullanıcılara sunulması planlanıyor"