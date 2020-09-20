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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan grip uyarısı: İki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım

Son dakika haberi... Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan , "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan grip uyarısı: İki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı alınan üç tedbirin sıkı uygulandığı takdirde, grip vakalarının da azaltılmış olacağını açıkladı.

"AYNI ANDA İKİ VİRÜSLE SAVAŞMAK ZORUNDA KALMAYALIM"

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gribin sebebi İnfluenza virüsü, Koronavirüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Koronavirüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadesini kullandı.

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