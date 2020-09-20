20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi...: Terör örgütü ’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2020 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020
ABONE OL
Son dakika | MSB açıkladı: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından operasyon ile ilgili yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

Son dakika: MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 11 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: MSB DUYURDU: TACİZ ATEŞİ AÇAN 11 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA