Son dakika haberi | İstanbul’da flaş uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik polisleri uyuşturucuyla mğücadele kapsamında ilçelerinde operasyon yaptı.

SARIYER: POLİSLER 16 SAAT BOYUNCA GÖZLEDİ, 113 BİN 890 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Bu operasyondan biri Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen B. S. isimli kişinin "Uyuşturucu Madde Satışı" yapıldığını ihbar etmesi üzerine başladı. Narkotik polisleri şüpheli kişiyi Bahçelievler İlçesi Soğanlı Mahallesi'nde ikametinde olduğunu öğrenince operasyonu başlattı. Ancak ikametgahın kamera sistemleri ile donatıldığı görülünce polis ikametgâh çevresini 16 saat boyunca gözledi.

Polislerin bekleme süreci sonrasında uyuşturucu madde satışı yapan şüpheli takibe alındı. Şüpheli şahıs Şişli İlçesi Harbiye Mahallesi üzerinde yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan üst aramasında uyuşturucu madde kullanımında kullanılan bir aparat, bir pürümüz, 2.28 gram toz kubar, 7.60 gram metamfetamin, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 785 lira para ve bir cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli kişinin ikametinde yapılan aramada ise 674 gram uyuşturucu madde tohumu, 2015 gram kubar, 1410 gram metamfetamin, 339 gram maruk adı verilen uyuşturucu madde, 4040 gram skunk, 50 gram TNT isimli uyuşturucu madde, 7 bin 900 lira sahte para ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 113 bin 890 lira ele geçirildi.

PENDİK: ÇOKÇA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda ise Suriye Uyruklu A. M., ve A. E. A., isimli şahısların ikametlerinde uyuşturucu madde sakladıkları ve satış yaptıklarının tespit edildi. Her iki zanlının ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu operasyon sonrasında yapılan aramada ise 304 adet extacy hap, 5.5 gram metamfetamin, 19 gram kubar, 2.6 gram extacy hap, 20 adet narkotik içerikli olduğu değerlendirilen hap, 11.2 gram esrar ele geçirildi.

SANCAKTEPE: UYUŞTURUCU İÇİN KENDİSİNİ ARACI YAPAN KİŞİ İHBARDA BULUNDU

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ise müracaatta bulunan M.G. ismindeki şahıs ile A.B., isimli bir şahsın kendisini uyuşturucu madde satışında aracı olarak kullandığını belirttmesi üzerine operasyon başladı. M.G. isimli ihbarcının A. B. isimli şahsın saklaması için kendisine verdiği uyuşturucu maddelerin yerini göstermesi üzerine Asayiş Büro polisleri söylenen adreste arama yaptı. Sekiz parça halinde toplam ağırlığı 174 gram gelen bonzai, bir hassas terazi ele geçirildi. Yapılan çalışmaların devamında uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen şüpheli A.B. Yunus Emre Mahallesi Veysel Karani Caddesi üzerinde düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı.

ÜMRANİYE: UYUŞTURUCU MADDE SATIŞI TESPİT EDİLDİ ANINDA HAREKETE GEÇİLDİ

Ümraniye İlçesi Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasayonda zanlı İ. T.'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı ve uyuşturucu maddeleri Tantavi Mahallesinde bulunan bir adreste sakladığı tespit edildi. İkamet adresi tespit edildikten sonra İ.T. gözaltına alındı.

6.482 GRAM UYUŞTURUCU MADDE VE 4 BİN 60 LİRA PARA ELE GEÇİRİLDİ

Ümraniye ve Sancaktpe'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Emniyet mensupları aramada 6.482 gram uyuşturucu madde, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 60 lira ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Toplamda 126 bin 635 lira para ele geçerken, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün dört farklı ilçede yaptığı operasyon sonucu şüpheliler adli makamlara sevk edildi.



(DAMLA KAYA/SABAH)