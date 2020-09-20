BAYKAR'dan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için.



BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz.



Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla..



#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/YngxZ6n8Xd — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 20, 2020