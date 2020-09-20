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BAYKAR'dan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı

'dan alkışlık hareket... BAYKAR Teknik Müdürü , 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için hediye edeceklerini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.09.2020
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BAYKAR'dan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayraktar, ''Türkiye'mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için. BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla.'' ifadelerini kullandı.

BAYKARdan örnek hareket: Selçuk Bayraktar 5.000 öğrenciye tablet hediye edileceğini açıkladı BAYKAR'DAN ÖRNEK HAREKET: SELÇUK BAYRAKTAR 5.000 ÖĞRENCİYE TABLET HEDİYE EDİLECEĞİNİ AÇIKLADI

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