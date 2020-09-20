KPSS ÖABT yorumları 2020: KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?

#KPSS çok basit sorular olmakla beraber hiç fikrimin olmadığı bilgi soruları da vardı. Bir sınav tecrübesi daha kazanmış olduk diyelim. Bir de selevkoslar daha önce de sorulmuştu sanki...

Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt #KPSS