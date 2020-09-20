KPSS ÖABT yorumları 2020: KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı?
KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 20 Eylül 2020 tarihinde yapıldı. İki oturum halinde yapılan sınav saat 10:15'te başladı. KPSS ÖABT sınav soruları hakkında yorumları sosyal medyada konuşulmaya başladı. KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. İşte, KPSS ÖABT 2020 yorumları...
KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? KPSS ÖABT soruları nasıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖABT sınavının ilk oturumu saat 10:15'te başlarken, ikinci oturum ise 14:45'te başlayacak. Sınavın sonlanmasının ardından adaylar sosyal medyada araştırmalar yapmaya başladı. Sınavın sorularının zor mu, kolay mı olduğuna yönelik paylaşımlar dikkat çekiyor. Peki, KPSS ÖABT zor muydu, kolay mıydı? Sorular nasıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
KPSS ÖABT 2020 NASILDI? ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı 20 Eylül Pazar günü 10.15 ve 14.45 olmak üzere iki oturum halinde düzenleniyor.
Sınavdan çıkış yapan adaylar tarafından KPSS sorularına dair sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde oldu:
Tarih yapamadım, tarih oldum arkadaşlar. #KPSS #ÖABT2020
Beden eğitimi öğretmenliği alan sınavı neden bu kadar basitti içeride canımız sıkıldı. #KPSS #oeabt2020 #ösym
Anladık ÖSYM tamlanan tamlanan ilgi eklerini çok seviyorsun #Edebiyat #KPSS
Sınavdan anladığım tek şey çok çalışmak gerekiyormuş #KPSS
Medulla oblongata'nın omurilik soğanı olduğunu bilmem, bence KPSS de atanmam için fazlasıyla yeterli #KPSS
Tarih öğretmeni olmak için girdiğim sınavda tüm umutlarım tarih oldu. #KPSS #ÖABT2020
Ben hayatım boyunca böyle zor sınav görmedim abi Göktürklerin geçim kaynağı ne olabilir resmen cevap kendinize yakın hissettiğinizi işaretleyiniz #KPSS
#KPSS çok basit sorular olmakla beraber hiç fikrimin olmadığı bilgi soruları da vardı. Bir sınav tecrübesi daha kazanmış olduk diyelim. Bir de selevkoslar daha önce de sorulmuştu sanki...
Bu kadar da ikilemde bırakamazsın be öabt #KPSS
- Sınav sonrası buralar karışacak vaziyet alın
- Soylenicek o kadar cok sey var ki
-Bir meslek sahibi olmak için ömrünün yarısını harcamak, hemde misafir olduğun bir dünya da.