Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? 10 bin personel alımı şartları neler? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun süredir beklenen personel alımı hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Gül; Adliyelerde ve cezaevlerindeki personel ihtiyaçlarımızı belirledik. Çalıştık bunları sunduk ve yakın zamanda , yani bir imza onaydan çıkmadığı için tarih veremiyorum. Yaklaşık 10 bin civarında adliye ve cezaevlerine personel alacağız. Yakın zamanda alıma çıkılacaktır. Bu süreç daha netleşmediği için bir tarih daha sonra açıklanacak. İşte, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zaman, hangi tarihte? Merak edilen detaylar haberimizde...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül konuyla alakalı:

"Adliyelerde ve cezaevlerindeki personel ihtiyaçlarımızı belirledik. Çalıştık bunları sunduk ve yakın zamanda , yani bir imza onaydan çıkmadığı için tarih veremiyorum. Yaklaşık 10 bin civarında adliye ve cezaevlerine personel alacağız. Yakın zamanda alıma çıkılacaktır. Bu süreç daha netleşmediği için bir tarih daha sonra açıklanacak.

İhtiyacımız var. Sürecimiz devam ediyor. İnşallah adliye çalışanları ile daha da kadromuzu güçlendireceğiz arttıracağız."