Yüz yüze eğitim başlıyor! Öğrenciler ve veliler nelere dikkat etmeli?

Daha önce 31 Ağustos'ta başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim, sadece okul öncesi öğrenciler ve 1. sınıf öğrencileri için 21 Eylül'e ertelenmiş, diğer öğrencilerin uzaktan eğitime bir süre daha devam etmesine karar verilmişti. Koronavirüse karşı öğrencilerin ve ebeveynlerinin dikkat etmesi gerekenler incelendi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) çocuklar için en iyi şeyin okula devam etmek olduğunu söylüyor, hastalık belirtisi göstermedikçe ve okulda bir salgın tespit edilmediği müddetçe velilerin çocuklarını okullara göndermeye devam etmesini tavsiye ediyor.