Devlet Övünç Madalyası ve Beratı alan gaziler konuştu: Evlatlarımıza en güzel miras olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, birçok ilde Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen törenlerle şehit yakınları ve gazilere takdim edildi. Övünç madalyası verilen şehit yakınları ve gaziler büyük gurur yaşadı. Gaziler yaşadıkları gururu anlattı.

2016'da Hendek operasyonları sırasında Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralandıktan sonra görevinin başına dönüp bu kez Mardin'de teröristlerin bir binaya döşediği bombanın patlaması sonucu göçük altında kalarak ikinci kez gazi olan Uzman Çavuş Mehmet Karaalp Adana'da madalya verilen gazilerden biri. Tedavisinin adından çok sevdiği askerlik mesleğine yeniden başlayan Karaalp şimdi Adana İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda kendisi gibi asker olan eşi Funda Karaalp birlikte vatanı için görevine devam ediyor. Devlet Övünç Madalyası verilen Karaalp, "Ülkemi çok seviyorum ve bu vatan için canımı seve seve vermeye hazırım" dedi.

'GURURLA TAŞIYACAĞIZ'

Antalya'da 4 şehit yakını ve 15 gaziye devlet övünç madalyası verildi. Hendek operasyonlarında gazi olan ve Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevlerini sürdüren özel harekat polisleri Abdulkadir Acar (33) ve Muhammet Hanifi Eltut (51) ailelerine bırakacakları onur kaynağı bir nişana sahip olduklarını söyledi.

Güneydoğu'da Hendek- Barikat Operasyonları'nda gazi olan özel harekat polisleri Acar ve Eltut, uzun süre tedavi görmelerine rağmen emekli olmayı tercih etmeyerek görevlerini sürdürdü. Vatan sevgisinden vazgeçemeyen iki gazide Antalya'nın Aksu ilçesindeki Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde vazifelerini sürdürerek gelecek bir emirde tereddüt etmeden cepheye gitmeyi beklediklerini söyledi. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonlarda 2015'te EYP saldırısı sonucu bacaklarından yaralanan Acar, tedavisi sürerken yaralı halde bir başka operasyona katıldı ve sırtından yaralandı. 2 yıllık tedavi sürecinden sonra görevini bırakmayan gazi, övünç madalyasının büyük bir gurur olduğunu söyledi.



Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2016 yılındaki operasyonlarda girdiği çatışmada karnı, ayağı, kolu ve başından yaralanan Eltut ise, vücudundaki 140 adet şarapnel parçası ile hayatını sürdürüyor. Gazi Eltut, "Onlar benim nişanem. Bazen yer değiştirerek rahatsız ediyorlar ama onlarla birlikte yaşamaya alıştım. Bir değil bin canım vatana feda olsun. Benim 1 oğlum var onu da vatan için vermeye hazırım. Eğer bugün cepheye gönderseler koşa koşa giderim. Bu madalyanın anlamı çok büyük. Sadece aileme değil 7 sülaleme bırakacağım bir nişanem var. Cumhurbaşkanımıza bizlere yaşattığı bu onurdan dolayı minnettarız" diye konuştu.

'EVLADIMA MİRAS KALACAK'

İzmir'de 11 şehit ailesi ile 25 gaziye, Manisa'da ise 3 şehit ailesi ve 8 gaziye Devlet Övünç Madalya ve Beratı törenle verildi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madalya takdim ettiği gazilerden Jandarma Astsubay Emre İlter'in, kendisinin Bingöl Valisi olarak görev yaptığı 2015'te, yola döşenen patlayıcının teröristlerce infilak ettirilmesi sonucu yaralandığını anlattı. Duygularını anlatan bir çocuk babası Jandarma Astsubay Emre İlter, "Yaşadığımız bu güzel duygu tarif edilemez. Madalya ve berat alacağımızı duyduğumuz zaman sevinç yaşadık. Törende de onur ve gurur duyduk. Madalya oğluma miras kalacak" diye konuştu.

'O ANA DÖNDÜM'

Manisa'da madalya alan gazilerden Ferudun Taşdemir, 17 Kasım 2016 Fırat kalkanı harekâtında El-Bab bölgesinde sıcak temas RPG-7 ile vurularak yaralandığını ifade etti. Evli ve bir çocuk babası olan Taşdemir, "Törende ismim okunduğunda o vurulduğum ana gittim... O anki duyguları hatırladım. Kendimden ziyade yanındakine bakıp durumunu merak etmek, vücudumda hissettiğim ağrıya rağmen 'Arkadaşlarım nasıl?' diyebilmek... Hepsi gözümün önünden bir şerit gibi geçti. Bu madalya çok kıymetli" dedi.

SABAH

