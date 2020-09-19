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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1. sınıf öğrencileri için çağrı: Heyecanla beklediğimizi söyleyin

Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden öğrencilere bir mesaj yayımladı. , "1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin." sözlerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 19.09.2020 Güncelleme Tarihi: 19.09.2020
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1. sınıf öğrencileri için çağrı: Heyecanla beklediğimizi söyleyin

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden 21 Eylül günü okula başlayacak olan 1. sınıf öğrencilere yönelik bir mesaj paylaştı. Bakan Ziya Selçuk şu ifadeleri kullandı:

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan 1. sınıf öğrencileri için çağrı: Heyecanla beklediğimizi söyleyin MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇAĞRI: HEYECANLA BEKLEDİĞİMİZİ SÖYLEYİN

1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin.

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