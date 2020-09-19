Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 1. sınıf öğrencileri için çağrı: Heyecanla beklediğimizi söyleyin

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabı üzerinden öğrencilere bir mesaj yayımladı. Bakan Ziya Selçuk, "1. sınıf öğrencilerimiz pazartesi günü okula başlıyor. Her yılkinden daha çok yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. Çevrenizde 1. sınıf öğrencisi görürseniz yüz yüze eğitime gelecek olanları sınıflarda, uzaktan eğitimle devam edecekleri ekranlarda heyecanla beklediğimizi söyleyin." sözlerini kullandı.