Evlat nöbetindeki baba Şehmus Kaya: CHP nöbet tutmamızı istemiyor

"CHP'YE GÜVENMİYORUZ"

Muş'ta üniversite okurken kaçırılan Esra Özkan'ın ağabeyi Ali Özkan da 7 yıldır yüzlerinin gülmediğini anlattı. CHP'nin tutumunu bildikleri için bu konuda yardım isteme gereği bile duymadıklarını ifade eden Özkan şunları söyledi: "Birçok parti bize destek oldu ama Türkiye'nin en köklü partisi olduğunu öne süren CHP'den hiç destek görmedik. Eylemimiz 1 yılı devirdi, gelen giden olmadı. Aksine terörist cenazelerine gittiler. Ülkenin zararına ne varsa destek verdiler. Zaten çadırda onların bu sessizliğine karşı tepki oluşmuştu. Ziyaret sırasında da 'Sizi istemiyoruz' diyerek çadırdan kovdular. Biz CHP'nin samimiyetine inanmıyoruz. Onlara geçmişten beri güvenmiyoruz."

HDP'DEN TEHDİT ALIYOR

Oğlunun HDP'liler tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildiğini aktaran Şeyhmus Kaya, "Oğlum kaçırıldığında Selahattin Demirtaş'a söyledim, bana '10-15 güne bırakırlar' dedi. Hala bırakılmadı" şeklinde konuştu. 5 yıldır HDP/ PKK tarafından tehdit edildiğini belirten Kaya, oğlu kaçırıldığından beri yuvasının dağıldığını, yardım beklediklerini vurguladı.