Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Gaziler Günü paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı. Albayrak paylaşımında, "Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum." dedi.

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı:

Belgrad'da, Preveze'de, Kut-ül Amare'de, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda, 15 Temmuz'da ve terör operasyonlarında, Türk Milleti uğruna mücadele eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ahirete irtihal edenleri rahmet, gazilerimizi de saygı ve minnetle yad ediyorum.