Son dakika: Bakan Akar'dan Macron'a sert eleştiri: Problemlerin üzerine benzin döküyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

MACRON'A SERT ELEŞTİRİ

"Macron buradaki problemlerin üzerine benzin döküyor. Bu da çözümü uzattıkça uzatıyor. Hayal gören Macron'un kendisi.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

AB'nin burada kural koyma, kuralları değiştirme, sınırları belirleme gibi yetkisi söz konusu değil.

NATO'DAKİ GÖRÜŞMELER

Yunan komşularımız isteksiz ve birtakım ön koşullarla bu konuları yavaşlatıyor. Toplantıları sonuna kadar destekliyoruz"