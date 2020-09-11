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Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan , ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

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Giriş Tarihi: 11.09.2020 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alındı, bölgesel meseleler değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirecek hususlar ele alınmış, bölgesel meseleler değerlendirilmiştir" denildi.

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