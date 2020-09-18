Bakan Kurum duyurdu! Salda'nın "Beyaz Adalar" bölgesinde göle girilmesi yasaklanabilir





"TALEP GELMESİ HALİNDE KISMİ OLARAK KISITLAMALARA GİDİLEBİLİRİZ"

Bakan Kurum, Salda Gölü'nün etrafındaki beyaz kumulların muhafaza edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"İlerleyen süreçte vatandaşlardan, Burdur'dan talep gelmesi halinde kısmi olarak kısıtlamalara gidilebiliriz. Halk Plajı'nda sorun çok ciddi yok ama Beyaz Adalar hakikaten korunması gereken bir bölge. Gelinen süreçte önümüzdeki sezondan itibaren Beyaz Adalar bölgesinde bu kısıtlamaya (göle girilmesinin yasaklanması) gidebiliriz. Beyaz Adalar bölgesinde yasaklayıp halk plajı tarafında devam ettireceğiz. Burada da kontrollü bir şekilde, göle zarar vermeyecek şekilde bu süreci yönetmek zorundayız. Salda, hepimizin. Bu değere, bu mirasa sahip çıkmamız gerekir. Salda'ya 1,5 milyon ziyaretçi geliyor. Burdur'dan ve tüm Türkiye'den gelen talep bu bölgenin korunmasıdır. Biz de Doğa Çevre Kurulumuzdan, Burdur'umuzdan, Burdur'da yaşayan vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda koruma tedbirlerimizi gün be gün arttırıyoruz. Vatandaşlarımızın o güzellikten faydalanacağı alanları da yapmaya çalıyoruz."