Çin'de yer alan Nanchang Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, günlük olarak gözlük takmanın yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanma riskini azaltılabileceği açıklandı. Bilim insanları gözlük takalanlara, genel popülasyona göre beş daha az Covid-19 teşhisi konulduğunu buldu.

Araştırmacılar bulgularının, ayrıca sağlık çalışanlarının neden göz koruması takması gerektiğine dair daha fazla kanıt sağladığını açıkladı.

JAMA Ophthalmology'de yayınlanan çalışma için ekip, 27 Ocak - 13 Mart tarihleri arasında Covid-19 teşhisi konan 30'u gözlüklü 276 hastayı inceledi. Tamamı uzağı göremeyen toplam 16 hastanın genele yüzde 5,8'lik bir oranla, günde sekiz saatten fazla gözlük takan kişiler olduğı belirtildi.